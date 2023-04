Rimonta incompleta L’Umana Chiusi si arrende a Latina

LATINA

75

UMANA CHIUSI

69

LATINA: Durante 4, Viglianisi 7, Donati, Parrillo 10, Cicchetti, Cacace 6, Cleaves 14, Fall 8, Rodriguez 6, Moretti 20, Alipiev. All. Gramenzi.

CHIUSI: Utomi 11, Medford 22, Bolpin 14, Braccagni, Porfilio, Martini 2, Bozzetto 5, Raucci 6, Raffaelli, Possamai 2, Ikangi 7. All. Bassi.

Parziali: 18-23, 42-37, 62-53.

Arbitri: Gagliardi, Morassutti, Spessot.

LATINA – Seconda sconfitta per l’Umana San Giobbe Chiusi nel girone ‘Bianco’. Latina si impone 75-69 in una gara che i Bulls avevano rimesso in piedi alla grande nel quarto periodo, salvo poi mancare l’opportunità di operare il sorpasso nello sprint finale. Per effetto di questo risultato la squadra di coach Bassi adesso è ancora ferma a quota due punti, distante quattro lunghezze dalla quarta posizione, l’ultima che qualifica ai play-off. È una salita durissima, nella quale servirà lo spirito visto durante la rimonta che ha riaperto una sfida che sembrava compromessa. E anche quello dei primi minuti di partita, in cui Chiusi era andata avanti di nove lunghezze (11-2). Dal decimo al trentesimo è quasi un monologo dei padroni di casa. Parziale di 24-14 per ribaltare il punteggio nel secondo periodo, poi affondo che sembra quasi decisivo nel terzo, quando i venti punti di Moretti, oltre alle giocate di Cleaves, trascinano Latina prima sul 50-37, poi anche sul 63-49. Chiusi non si perde d’animo, si affida alla soluzione preferita, il tiro da tre: 35 tentativi dalla lunga distanza, poco più della metà, 19, da due punti. E con le triple di Medford e Bolpin si arriva al 67-66, con anche l’opportunità di passare avanti fallita dall’ex Forlì. Cleaves rimette quattro lunghezze di margine (70-66), Bolpin accorcia di nuovo (70-69), poi un siluro di Rodriguez da nove metri fa malissimo (73-69). È praticamente la resa per i Bulls, incapaci di centrare il canestro nei possessi successivi.