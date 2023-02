E’ stato anticipato l’orario della partita Rimini-Siena, in programma domenica 19 febbraio e valida la ventottesima giornata del girone B. Previo accordo tra le due società, i bianconeri pesteranno l’erba del Romeo Neri alle 14,30 e non alle 17,30 come precedentemente stabilito. Andranno in scena alle 14,30, lo stesso in anticipo, anche gli incontri Gubbio-Fiorenzuola, San Donato Tavarnelle-Fermana e Torres-Alessandria. Alle 17,30 sono invece in programma le altre sfide, ovvero Ancona-Olbia, Carrarese-Imolese, Lucchese-Vis Pesaro, Recanatese-Pontedera ed Entella-Montevarchi. Il ventottesimo turno si chiuderà poi con il posticipo Cesena-Reggiana. Il big match dal profumo di promozione, che vedrà affrontarsi la prima e la seconda forza del girone, si giocherà al Dino Manuzzi lunedì 20 con calcio di inizio alle 20,30.