Riflettori puntati sullo scontro diretto Reggiana-Entella

Si giocherà interamente nella giornata di oggi la 31ma giornata del girone B. I riflettori sono puntati sullo scontro diretto tra Reggiana ed Entella (in scena alle 17,30) che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa verso la serie B: le due squadre sono al momento distanti 6 punti. In contemporanea alla sfida del Mapei Stadium e di Siena-Vis Pesaro, si giocheranno anche i match Alessandria-Lucchese, Ancona-San Donato Tavarnelle, Fermana-Carrarese e Rimini-Pontedera. Alle 14,30, invece, in programma le partite Montevarchi-Torres, Fiorenzuola-Recanatese, Gubbio-Cesena e Olbia-Imolese. Questa l’attuale classifica: Reggiana 68, Entella 62; Cesena 59; Ancona 50; Carrarese 49; Gubbio e Pontedera 45; Siena 43; Lucchese e Rimini 41; Fiorenzuola 38; Fermana 37; Torres e Recanatese 33; San Donato Tavarnelle e Olbia 31; Vis Pesaro 30; Alessandria 29; Imolese 22, Montevarchi 21. Questa infine la classifica marcatori: Corazza (Cesena) 15; Santini (Rimini) e Ragatzu (Olbia) 14; Merkaj (Entella) 12; Capello (Carrarese), Fischnaller (Fermana) e Sbaffo (Recanatese) 11; Paloschi (Siena) e Zamparo (Entella) 10. Disanto, a Montevarchi, ha raggiunto quota 8.