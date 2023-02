Riflettori puntati sulla partitissima Cesena-Reggiana

Per la 28ma giornata di campionato i riflettori saranno puntati tutti sul big match di domani sera: al Manuzzi, alle 20,30, andrà in scena infatti la sfida Cesena-Reggiana, scontro diretto che può dire tanto nella lotta per la serie B. Sono quattro i punti che separano prima e seconda, la squadra di Diana può dare l’accelerata se non decisiva quasi, quella di Toscano può riaprire i giochi.

Le altre gare andranno in scena oggi; alle 14,30, in contemporanea a Rimini-Siena, sono in programma Torres-Alessandria, San Donato Tavarnelle-Fermana e Gubbio-Fiorenzuola. Alle 17,30 si giocheranno invece Entella-Montevarchi, Carrarese-Imolese, Ancona-Olbia, Recanatese-Pontedera e Lucchese-Vis Pesaro.

L’attuale classifica: Reggiana 61; Cesena 57; Entella 53; Ancona 48; Gubbio 43; Carrarese e Pontedera 42; Siena 40; Rimini 37; Fiorenzuola e Lucchese 36; Fermana 35; Torres 30; Recanatese e Vis Pesaro 29; San Donato Tavarnelle 26; Alessandria 25; Olbia 24; Imolese 20; Montevarchi 19. In testa alla classifica cannonieri del girone B Corazza (Cesena) con 15 reti, a seguire Santini (Rimini) con 14. A quota 10 il bianconero Paloschi, Ragatzu (Olbia) e Merkaj (Entella).