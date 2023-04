Riflettori puntati sul vero ‘spareggio’ di Fonteblanda

Nel girone C del campionato di prima categoria le luci della ribalta spettano a Fonteblanda-Gracciano, autentico spareggio che si giocherà domani con il pensiero fisso, da parte di entrambe le squadre, di arrivare ai play-off. La Casolese, intanto, andrà a San Vincenzo, mentre il San Miniato cercherà i punti salvezza in casa contro la Volterrana. Il girone F ribolle, perché ci sono sei squadre che si contendono i quattro posti validi per accedere ai play-off. Di queste sei compagini, tre sono senesi: il Ponte d’Arbia che va a Spoiano, l’Amiata che a Montepulciano è attesa dalla Poliziana e la Fontebelverde che ospita la Valdichiana in uno scontro diretto di notevole spessore. Parlando di play-out, non è che la situazione sia più chiara: Chiusi-Pianella mette in palio punti che valgono doppio, l’Atletico Piazze va in casa dell’Olmoponte ed il Sarteano riceve il Tegoleto. Non ci sono anticipi, le partite si giocano tutte domani.

Giu.Ste.