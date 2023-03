Riflettori puntati sul derbyssimo Casolese-S.Miniato

Il derby Casolese-San Miniato illumina domani la ventiseiesima giornata del girone C del campionato di prima categoria: i biancorossi sono secondi mentre i neroverdi sono a sei punti dal quinto posto. Si preannuncia quindi un match spettacolare sia per i motivi legati al campanile, sia per evidenti interessi di classifica. Il Gracciano intanto, in casa con il Forte di Bibbona, cercherà di puntellare ulteriormente la sua posizione nei play-off. Nel girone F il Torrita prosegue la sua interminabile festa in casa con lo Spoiano mentre la corsa per i play-off è quanto mai imprevedibile: la Fonte deve superare un momento non molto brillante andando a Tegoleto, l’Amiata riceve un Chiusi che non può far sconti a nessuno ed il Ponte d’Arbia deve trovare tra le mura amiche la forza per superare l’Olmoponte. Per il resto Piazze-Poliziana e Pianella-Sarteano sono due derby all’insegna del "si salvi chi può": i punti in palio, di fatto, valgono doppio!

Giuseppe Stefanachi