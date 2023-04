Riflettori puntati su Costone-Lucca al PalaOrlandi

Inizia oggi la settimana di allenamento per la Mens Sana che attende Arezzo domenica, nell’inconsueto orario delle 20, per l’ultima gara casalinga della sua regular season. La formazione aretina è ancora in piena corsa per la promozione diretta (o comunque per conquistare il miglior piazzamento per la post season possibile) per cui proverà a bissare il successo dell’andata anche se pure i biancoverdi, benché certi di rientrare nelle prime dodici, possono, vincendo, sperare di migliorare ulteriormente l’attuale undicesimo posto. In questa chiave la gara tra Costone (22 punti) e Lucca (24 come la Mens Sana) domenica alle 18 al PalaOrlandi interessa anche a Pannini e soci mentre la trasferta a Livorno in casa del fanalino di coda Don Bosco per Altopascio sarà importante solo per la formazione di coach Ricci, a +2 sulla stessa Altopascio ma con lo scontro diretto a sfavore nonostante il successo di 5 punti di sabato sera a Ponte Buggianese.