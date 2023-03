Rientrano i portieri Manni e Lanni Guariscono Petrelli e Buglio

Sul campo di Quercegrossa, la Robur ha svolto ieri una seduta pomeridiana di allenamento, in vista della gara di domenica a Carrara (fischio di inizio alle 14,30). La sessione si è svolta a porte chiuse, per tenere alta la concentrazione non concedere nessun vantaggio agli avversari. Nessuna novità sostanziale dall’infermeria: i lungodegenti Frediani e De Paoli hanno svolto lavoro differenziato in palestra; è improbabile, quindi, che almeno uno dei due possa recuperare per l’incontro allo stadio Dei Marmi. Questo il report della società, mister Pagliuca avrà quindi a disposizione gli stessi uomini di sabato scorso, con Petrelli e Buglio che hanno però smaltito i problemi gastrointestinali pre Siena-Alessandria (lavorano con il gruppo da inizio settimana) e i due portieri Manni e Lanni abili e arruolabili dopo aver scontato una giornata di squalifica. Non dovrebbero quindi, esserci grosse novità di formazione – con gli abituali ballottaggi a centrocampo –, a meno che Pagliuca non sorprenda tutti con qualche mossa a sorpresa provata, appunto, lontano da occhi indiscreti.

I tre punti in palio domenica sono pesanti: mancano cinque giornate, la stagione regolare sta volgendo al termine e in ottica play off quello con la Carrarese si può anche definire uno scontro diretto; la squadra di Dal Canto è attualmente quarta, a +6 dai bianconeri. L’allenamento di ieri pomeriggio si è così incentrato sulla tattica: dopo il riscaldamento atletico suddiviso in circuiti, la squadra ha svolto una serie di torelli e a seguire step tecnico composto da possesso palla, cambi di direzione e finalizzazione a rete. Quindi ampia fase tattica. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto. La preparazione dei bianconeri proseguirà oggi con una nuova seduta pomeridiana di lavoro.