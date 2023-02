Ricci: "Super prestazione". Binella: "Scelte scellerate"

Il tecnico della Mens Sana Binella, analizza un ko dei suoi molto simile a quelli già visti nelle ultime settimane. "Abbiamo fatto i primi due quarti difensivi non certo eccellenti – esordisce il coach biancoverde – anche perché prendere 51 punti in venti minuti è davvero troppo per pensare di vincere qui e in generale in trasferta. Poi siamo cresciuti difensivamente ma le scelte offensive del quarto conclusivo sono state abbastanza scellerate. Poca lucidità e stanchezza ci hanno impedito di riconoscere situazioni di quel tipo nonostante avessimo sistemato molto bene le cose in difesa. La qualità dei loro esterni è talmente alta che no ti puoi permettere distrazioni di nessun genere. Abbiamo fatto bene difensivamente ma la qualità di Banchi e Bruttini ci ha punito. È stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poter competere fino in fondo. Ricucire nel terzo quarto, andando anche avanti 61-60 non è bastato perché poi abbiamo avuto due distrazioni che sono costate due triple del Costone. Quel break ci ha messo nella condizioni di dover inseguire ancora ma le energie a quel punto erano in riserva. Benincasa? Lo valuteremo, credo sia una piccola distorsione".

Di umore evidentemente opposto Daniele Ricci, al primo derby vinto in carriera contro la Mens Sana. "La percentuale effettivamente è molto alta – scherza Ricci nel dopo gara -. Ma parlando seriamente si è trattata di una bella partita contro un avversario che ci ha dato del filo da torcere. Siamo arrivato pronti a questo appuntamento dopo due settimane in cui abbiamo cambiato passo, sia in settimana sia la domenica. Sono contento per i ragazzi, che hanno fatto una super prestazione. Quando siamo andati sotto nel terzo quarto ho tenuto che la Mens Sana potesse prendere l’inerzia della gara. Siamo stati bravi a riprendere in mano subito la partita".

Guido De Leo