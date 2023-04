Riccardi indica la strada alla Robur "Punto positivo dal quale ripartire"

di Angela Gorellini

Il 2-2 ottenuto al 90’ contro il Gubbio deve essere, per la Robur, lo slancio per affrontare al meglio le partite che rimangono al termine della stagione: "Dobbiamo ripartire da questo pareggio che non era affatto scontato, contro una squadra organizzata come quella umbra", ha detto Davide Riccardi. Il difensore ha realizzato il gol del vantaggio bianconero (nella foto la sua esultanza), il suo secondo con la maglia del Siena, dopo quello firmato sul campo della Vis Pesaro. "E’ arrivato su palla inattiva – ha spiegato il bianconero –: finalmente, dopo tanti tentativi, sono riuscito a prenderla… Sono contento quando segno, in casa è ancora più bello. Bello anche il punto che siamo riusciti a prenderci, dopo essere andati sotto".

Non è un momento facile per il Siena, alla luce del deferimento e di quello che sta succedendo fuori dal campo. "Le notizie girano in fretta, le cose si sanno – le parole di Riccardi –, ma noi siamo professionisti e dobbiamo fare il nostro mestiere. Siamo gli artefici di quello che accade in campo e dobbiamo pensare soltanto ad allenarci dando il massimo come vuole il mister, che è un martello, come ben sapete. Ogni partita la giochiamo per vincere, poi ci sono situazioni e situazioni, una giornata no può capitare. Ma tutto il resto dobbiamo lasciarlo fuori dallo spogliatoio". La classifica dice ottavo posto. "Le prossime due partite dovremo affrontarle una per volta – ha detto il difensore –, consapevoli che in una possiamo fare risultato e che nell’altra dovremo giocarcela. Alla fine tireremo una linea e vedremo dove saremo arrivati". "Un po’ di amaro in bocca c’è – ha aggiunto –: avremmo potuto avere più punti di quanti ne abbiamo adesso, lo dico senza problemi: la squadra ha qualità ma siamo inciampati troppe volte in nostri errori". Riccardi, da gennaio, è diventato un ‘titolarissimo’ dello scacchiere. "Dal punto di vista personale, in alcuni momenti sono soddisfatto, in altri meno, ma ci sta nell’arco di un campionato. Si può vincere e si può perdere, l’importante è rialzarsi subito e andare avanti". "Io ho tutto da imparare da chi è più grande di me, come Crescenzi – ha poi chiuso –: anche quando c’era Silvestri cercavo di rubare con gli occhi. Ai più giovani cerco invece di dare una mano. E in ogni allenamento metto sempre il massimo impegno".