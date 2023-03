Rialzati Stosa Virtus Al PalaPerucatti arriva La Spezia

Parola d’ordine: riscatto. La Stosa deve dimenticare in fretta la cocente sconfitta subita nel derby con la Mens Sana e pensare al presente. In soli 4 giorni la Virtus si gioca infatti gran parte delle chances di promozione in due sfide cruciali contro le dirette concorrenti La Spezia e Legnaia. Il turno infrasettimanale, l’ultimo della stagione regolare, mette di fronte ai rossoblù una gara fondamentale. Questa sera alle 21,15 al PalaPerucatti arriva Spezia, appaiata in classifica ai rossoblu e reduce dal successo contro la capolista Cecina. È una partita che la Virtus non può fallire in ottica primi quattro posti. Bianchi e soci hanno infatti la possibilità di ristabilire le distanze con i liguri che grazie agli ultimi successi sono rientrati prepotentemente in corsa per la promozione diretta. "Spezia è una squadra dall’enorme talento offensivo, con un reparto esterni molto forte e una chiara identità di squadra anche se con rotazioni limitate – commenta il coach della Stosa Filippo Franceschini – Arrivano da cinque vittorie consecutive nelle quali hanno messo in campo tutto il loro talento offensivo e l’ultima vittoria con Cecina ne è la dimostrazione. Dovremo lottare su ogni pallone, buttare in campo la rabbia che abbiamo addosso trasformandola in energia positiva. Sono sicuro che contro i liguri ci metteremo tutto quello che abbiamo. Nei momenti di difficoltà abbiamo dimostrato di saper reagire riuscendo a portare sul parquet quello che è il nostro DNA. Anche stasera dovremo farlo perché conosciamo bene l’importanza della partita".

Sicuro assente Imbrò, mentre sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori usciti malconci dal match di domenica sera. Indipendentemente da chi scenderà in campo questa sera, occorre ai rossoblu una prova da vera Virtus per mettersi alle spalle la delusione e riprendere il percorso, fin qui sicuramente positivo.