Respinto il ricorso di Montanari contro il S. Miniato

Piove sul bagnato: per la Robur è arrivato un altro ko nelle aule di un tribunale. La Corte d’Appello federale, presieduta da Marco Lipari, ha respinto il ricorso presentato dalla società di Emiliano Montanari in seno al contenzioso con il Gs San Miniato su pagamenti che riguardano il calcio femminile. La querelle va avanti ormai da mesi, ieri l’ultimo atto, in termini temporali: al termine dell’udienza, che si è svolta in videoconferenza, la Corte d’Appello federale ha quindi condannato il club bianconero, a pagare le spese legali, per un valore di 2400 euro. Il Siena calcio femminile potrebbe andare incontro a pesanti conseguenze. Insomma, la situazione in casa bianconera è alquanto allarmante, da qualunque lato la si guardi. I tifosi sono preoccupati per quello che potrebbe succedere alla Robur e ciò che auspicano, come ha spiegato anche il presidente del Siena Club Fedelissimi Lorenzo Mulinacci (vedi altro pezzo), è che possa concretizzarsi a breve una staffetta al vertice per scongiurare l’ennesimo fallimento.