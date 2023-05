Respinto il ricorso della Viterbese che retrocede in D

Nulla da fare per la Viterbese che ieri si è vista respingere dal Collegio di garanzia del Coni il ricorso in merito alla penalizzazione di due punti per il pagamento avvenuto in ritardo dei contributi Irpef relativi ai mesi di settembre e ottobre 2022. Il club laziale, penultimo sul campo con 33 punti, ha sperato nel terzo grado di giudizio sportivo per portarsi a -7 dal quintultimo posto e disputare quindi i playout per altro, ironia della sorte, contro il Monterosi, società della provincia di Viterbo e che condivide lo stadio con Marotta e compagni. Invece con la sentenza di ieri il Monterosi festeggia in via definitiva la salvezza mentre la Viterbese, dopo essersi salvato agli spareggi l’anno scorso, saluta il professionismo dopo sette anni di fila in C. La società potrà ricorrere alla giustizia ordinaria mediante Tar e Consiglio di Stato, ma un eventuale giudizio favorevole porterà solo ad un indennizzo per la società del patron Romano senza entrare nel merito del giudizio sportivo.