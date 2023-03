Reggiana, scontro per il vertice

A inaugurare oggi la 32ma giornata del girone B, sarà la partita San Donato Tavarnelle-Olbia, alle 14,30. Alle 18 si giocheranno invece gli incontri Alessandria-Fermana, Carrarese-Fiorenzuola, Imolese-Ancona e Pontedera-Reggiana. Alle 21, in contemporanea a Lucchese-Siena, andranno in scena le sfide Cesena-Entella, Recanatese-Gubbio, Torres-Rimini e Vis Pesaro-Montevarchi. In testa alla classifica la Reggiana, dopo aver perso lo scontro diretto con l’Entella, dovrà riscattarsi subito per tenersi stretta la vetta. E se nella griglia play off la lotta è aperta, anche in basso è bagarre, con Imolese e Montevarchi che devono spingere sull’acceleratore per alimentare la speranza.

La classifica: Reggiana 68, Entella 65; Cesena 60; Ancona 53; Carrarese 50; Gubbio, Siena e Pontedera 46; Lucchese 44; Rimini 42; Fermana e Fiorenzuola 38; Recanatese 36; Torres 33; Olbia e San Donato Tavarnelle 31; Vis Pesaro 30; Alessandria 29; Imolese 25, Montevarchi 24. In testa alla classifica marcatori Corazza (Cesena), a 16, poi Santini (Rimini) e Ragatzu (Olbia) a 14; a seguire Merkaj (Entella) a 12, poi Paloschi (Siena), Sbaffo (Recanatese), Fischnaller (Fermana) e Capello (Carrarese) a 11.