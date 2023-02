La trasferta di Ravenna è alle porte, è un altro snodo fondamentale nella stagione della San Giobbe Chiusi. I due ko consecutivi con Rimini e Chieti non devono lasciare il segno, il match di domenica contro una diretta concorrente nelle parti basse della graduatoria è l’occasione per provare a recuperare terreno. I Bulls sono al decimo posto, di poco sotto alla linea di demarcazione tra poter accedere ai gironi playoff (cui accedono le prime nove) o dover partecipare al girone salvezza, con tutti i rischi annessi e connessi. Proprio ieri la Lega ha comunicato le date della seconda fase del torneo, di fatto un nuovo campionato, dove però si potranno portare in dote i risultati della prima fase. La formula infatti prevede che le squadre classificate dal decimo al quattordicesimo posto nel girone Rosso incrocino con le squadre classificate dal decimo al tredicesimo del girone Verde. Le squadre portano dietro i risultati acquisiti contro le altre che facevano parte dello stesso gruppo: Chiusi porterebbe dietro per ora un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte (è 1-0 con Mantova e Ravenna, 1-1 con San Severo e Chieti). A quel punto si crea un mega-girone di nove squadre, al termine del quale le prime due ottengono la salvezza, dalla terza alla sesta si giocano i playout, settima, ottava e nona retrocedono in serie B. Se invece Chiusi dovesse agganciare il nono posto (attualmente distante due punti) allora la seconda fase sarebbe più snella (sei partite anziché otto) ma soprattutto ci sarebbe la certezza di rimanere in categoria. Le date: in caso di piazzamento fra le prime nove, si gioca dal 2 aprile al 7 maggio, sempre di domenica; in caso di piazzamento dal decimo posto in poi, si gioca dal 2 aprile al 21 maggio, con due turni infrasettimanali (il 12 aprile e il 10 maggio) e con un turno di riposo per le squadre provenienti dal girone Rosso.

Stefano Salvadori