Raffica di gol Il San Quirico sfiora la vittoria

SAN QUIRICO

3

PATROVECCHIO STIA

3

SAN QUIRICO: Bulut, Franzetti, Stolzi, Castillo, Generali, Machetti, Romanini, Pasquini, Netti (88’ Seghedoni), De Patre, Cerbone A. (66’ Layani). A disp.: Bigoni, Cerbone S., Benedetti, Franci, Alberti, Vento, Elguerouani. All.: Miliani

PRATOVECCHIO STIA: Barbagli, Medina, Tralci (55’ Ciabatti), Benucci, Ricci A., Pasquini, Cipriani L., Fossi, Vangelisti, Ricci M., Catalano (56’ Goretti, 81’ Giuntini). A disp.: Cheli, Corsetti, Cipriani L., Seghi, Mugnaini, Ceruti. All.: Laurenzi

Arbitro: Fantoni (Valdarno)

Reti: 1’ Pasquini (SQ), 2’ Pasquini (P), 7’ Ricci M. (P), 39’ Netti (SQ), 58’ Machetti (SQ), 90’ Vangelisti (P)

Rocambolesco pareggio tra San Quirico e Pratovecchio. Ottima partenza dei padroni di casa, che passano in vantaggio dopo appena un minuto grazie al rigore conquistato da Romanini e realizzato da Pasquini. La risposta del Pratovecchio è fulminante: l’omonimo del primo goleador pareggia nell’azione successiva, e Marco Ricci ribalta il risultato cinque minuti dopo. Il San Quirico impiega una mezzora per riprendersi, ma al 39’ pareggia con Netti. Neanche la ripresa manca di emozioni: Machetti riporta in vantaggio il San Quirico al 58’, ma il Pratovecchio non si arrende, e in chiusura di match Vangelisti pareggia ancora.

Marco Brunelli