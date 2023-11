Radicondoli in casa con il Berardenga. Sarteano a Piazze

La coppia al vertice del girone M del campionato di Seconda categoria, costituita da Radicondoli e Sarteano, andrà avanti a braccetto o si scioglierà? Domani si giocano Piazze-Olimpic e Radicondoli-Berardenga: sono entrambe favorite, ma le sorprese sono sempre possibili. La Voluntas cerca i tre punti a Pievescola e Asciano-Monteroni è una sfida diretta per i play-off. Da seguire con interesse anche Meroni-Cetona (si gioca a Taverne), Radicofani-Rosia, Rapolano-Staggia e Poliziana-Serre. Nel girone H il Castellina in Chianti ha tutte le carte in regola per conquistare i tre punti a San Polo, mentre la Raddese deve cercare di sbloccarsi in casa con la Grevigiana. Nel girone L Pestello-Guazzino è match d’alta quota, mentre il Bettolle, se mantiene la giusta concentrazione, può battere in casa il San Marco La Sella. Per le due senesi, si preannuncia una stagione esaltante… GS