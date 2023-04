Raddese a domicilio Pievescola in attesa del Montepulciano

Il girone senese del campionato di terza categoria vive un’altra giornata di grande interesse. Tre gli anticipi di oggi, con la Raddese che cerca in casa con la Montanina una preziosissima vittoria per mantenere il primato, con un Pievescola-Montepulciano Stazione che vale una bella fetta di play-off e con un Quercegrossa-Chiusdino che non ha particolari interessi di classifica. A Radda ed a Pievescola non mancheranno le emozioni! Domani, invece, occhi puntati sul Rapolano che riceve l’Ancaiano e sul Campiglia che va a Chiusi ad affrontare la Rionese (inizio alle 18). Su un’eventuale impresa dei chiusini sperano l’Ancaiano ed il Monticchiello (giocherà a Sant’Albino), staccati di tre punti dalla zona play-off. Il Vescovado che riceve il Geggiano ed il Buonconvento atteso ad Uopini dal Cus Siena sono lontani dal quinto posto, ma ovviamente non vogliono lasciare nulla di intentato e lotteranno per mantenere accesa la fiammella della speranza.

Giuseppe Stefanachi