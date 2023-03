Rabbia Pianese Mister Bonuccelli: "Ci proveremo"

Dura, per il tecnico della Pianese Vitaliano Bonuccelli, digerire il 2-2 di Ponsacco. Risultato che, con il poker calato dall’Arezzo a Livorno (richiamato in panchina Collacchioni), ha portato a 7 il distacco dalla vetta. "Chi era in linea con la palla mi ha detto che il loro primo gol era mezzo metro fuori – spiega il mister –, mentre il rigore non c’era. Non è neanche stato ammonito un giocatore andato a togliere la palla di mano al portiere. Io non mi attacco mai agli arbitraggi, ma se prima abbiamo avuto direttori di gara bravi, quelli delle ultime giornate non lo sono, anche se pensano di esserlo". "La squadra avrebbe meritato di vincere – aggiunge –: ha creato 10-12 occasioni, il Ponsacco è entrato in area 2-3 volte. E lì abbiamo sbagliato: non puoi farti riprendere due volte. Adesso? Continueremo a giocare con il pigio di sempre, provandoci fino in fondo. Se non dovessimo farcela, spero solo che la distanza dall’Arezzo non sia abissale, i ragazzi non lo meriterebbero".