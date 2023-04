Questo pomeriggio tutte le partite Quattro fasce orarie

A quattro partite dalla fine della regular season, i giochi, nel girone B, sono ancora aperti. In palio, su ogni campo, punti pesantissimi: sarà la sfida Olbia-Alessandria, ad aprire questo pomeriggio alle 14, la 35ma giornata del girone B. Gli incontri del turno si disputeranno tutti oggi, in quattro differenti fasce orarie. Alle 14,30 sarà infatti la volta dei match Ancona-Carrarese, scontro diretto delicatissimo in ottica quarto posto, e Fiorenzuola-Torres. Alle 17,30, in contemporanea alla sfida del Recchioni Fermana-Siena, andranno in scena le partite Cesena-Lucchese, Entella-Pontedera, Reggiana-Recanatese, Montevarchi-San Donato Tavarnelle e Gubbio-Vis Pesaro. Chiuderà la 35ma giornata, alle 18,30, la sfida Imolese-Rimini. Questa l’attuale classifica: Reggiana 73; Entella 71; Cesena 69; Carrarese 57; Gubbio 55; Ancona 54; Pontedera 53; Siena 48; Lucchese 46; Rimini 44; Recanatese 42; Fermana 40; Fiorenzuola 39; Olbia e Torres 35; Vis Pesaro 33; Alessandria 32; San Donato Tavarnelle e Imolese 31; Montevarchi 27. Classifica marcatori: Corazza 17; Santini 15; Ragatzu 14; Merkaj e Capello 13; Paloschi, Nicastro e Sbaffo 12.