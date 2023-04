Quercegrossa sfida la Montanina per il titolo

Serata decisiva in Coppa provinciale di Terza categoria. Oggi allo stadio Carlo Angeletti di Sinalunga (20,45) saranno di fronte il Quercegrossa e la Montanina, ovvero le squadre rimaste in lizza per iscrivere il nome nell’albo d’oro della competizione per il 2022-2023. Siamo in presenza di un appuntamento secco, una partita unica, e quindi è lecito parlare di gara che sfugge a qualsiasi tipo di pronostico, visto che i due club rappresentano un po’ il top in ambito senese almeno per quanto riguarda la Coppa, a giudicare dal cammino compiuto per raggiungere la finalissima odierna. Il Quercegrossa durante il percorso ha eliminato la Raddese, il Monticchiello e il Rapolano, mentre la Montanina ha avuto ragione del Sant’Albino, del Campiglia e del Montepulciano Stazione (incontro, quest’ultimo, terminato sul punteggio di 2-2 ma che ha visto il passaggio del turno della formazione ospite come da regolamento). Ora è il momento di mettere la palla al centro per stabilire quale sarà la vincitrice, fra le realtà calcistiche che ambiscono a sollevare l’ambito trofeo per il territorio provinciale senese.