Quercegrossa più preciso dal dischetto Gioia rossoblù a Sinalunga. Montanina ko

Dal dischetto è più preciso il Quercegrossa (nella foto) che si impone per 4-2 nella ‘lotteria’ e alza al cielo la coppa provinciale di Terza categoria dopodomani 120 minuti di reti inviolate tra tempi regolamentari e supplementari. Questi gli esiti della finalissima allo stadio Carlo Angeletti di Sinalunga tra le due formazioni che avevano scalato il tabellone fino a raggiungere l’atto decisivo. Più propositivo nel complesso il Quercegrossa del tecnico Daniele Panti nel corso del match, ma anche la Montanina costruisce qualche opportunità per sbloccare il verdetto. Che però resta sino in fondo nella fisionomia di partenza. Emozioni che via via non mancano, ma senza la necessaria concretezza nei momenti decisivi. Si arriva così, nel clima atmosferico gelido di questo periodo, al thriller dal dischetto per l’assegnazione del trofeo. Le squadre scelgono i loro rispettivi incaricati per centrare il successo e poi si cingono nell’abbraccio propiziatorio. Caccamo, Ricci, Barabuffi e Vullo i realizzatori dagli undici metri per il Quercegrossa, mentre la Montanina commette due errori (una esecuzione finita alta e un’altra respinta dal palo). Riscontri che permettono alla società presieduta da Antonio Caccioppoli, con il vice Andrea Valentini che è anche il responsabile calcio del sodalizio di Quercegrossa, di inserire nella bacheca il prestigioso trofeo provinciale. Anche il team della Montanina, nonostante il risultato di segno negativo, può a suo modo compiacersi dell’esito dell’annata. In particolare per essere arrivato a lottare fino all’ultimo per la conquista della Coppa pur non contando su una posizione da prima della classe nel campionato senese di Terza. Per poco, insomma, la Montanina non ha sovvertito i pronostici. Dal canto suo il Quercegrossa potrebbe adesso ambire, un virtù proprio di questa affermazione da Albo d’oro della manifestazione provinciale, anche a una posizione vantaggiosa in previsione di ripescaggi e ammissioni al campionato di Seconda categoria per la stagione agonistica 2023 -2024.