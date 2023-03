Quercegrossa ottiene il pass per la finalissima

RAPOLANO

0

QUERCEGROSSA

2

RAPOLANO TERME – Grazie a due reti nelle battute conclusive della gara, il Quercegrossa conquista il successo e il passaggio alla finalissima (in programma mercoledì 5 aprile) di Coppa provinciale di Terza categoria con la Montanina. Pur privo di diversi titolari, il collettivo termale interpreta al meglio la gara fino in fondo cercando di sfruttare il fattore campo, ma il Quercegrossa ha il merito di credere nella vittoria e così riceve il giusto premio fra l’80’ e l’85’ grazie ai centri di Manganelli e Caccamo. Una bella affermazione che proietta dunque il Quercegrossa verso l’atto conclusivo della manifestazione per tentare di inserire in bacheca l’ambito trofeo.