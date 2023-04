Quattro squadre sono in corsa per soli due posti

Numerosi gli interrogativi da risolvere nell’ultima giornata del campionato di Prima categoria. Partiamo dal girone F, quello in cui il Torrita ha dominato tutta la stagione: ebbene domani quarto e quinto posto saranno in gioco tra Ponte d’Arbia, Fontebelverde, Cortona Camucia e teoricamente Amiata. Due posti per quattro squadre, con il calendario che ci propone un Amiata-Fontebelverde da sconsigliare ai deboli di cuore… Il Ponte ospita il Chiusi (a cui basta un punto per salvarsi) ed il Cortona va a Spoiano (dove è in gioco la salvezza). Sicure nei play-out la Poliziana (va a Torrita), il Pianella (aspetta l’Arezzo F.A.) ed il Sarteano (gioca alle Piazze contro il retrocesso Atletico). Nel girone C la Casolese è ottima seconda e, sempre domani, riceverà il Forte di Bibbona, mentre il Gracciano (sicuro quarto) se la vedrà in Valdelsa con quel Massa Valpiana che una settimana dopo si ritroverà ai play-off. Tranquillo il San Miniato in casa con il Monterotondo.

Giuseppe Stefanachi