Quattro infortunati Orlando e Checchi unici disponibili

Dei sei ex della partita di domani, soltanto due potrebbero prendere parte al match: Orlando (in grigio la scorsa stagione) per il Siena e Checchi (cresciuto nelle giovanili bianconere) per l’Alessandria. Gli altri quattro, infatti, sono out per problemi fisici: per Cori campionato terminato, Sylla è alle prese con i postumi di un attacco influenzale. Mora, dopo l’intervento alla caviglia destra ha ormai finito la stagione, mentre Frediani è ai box causa pubalgia. Cori ha giocato nella Robur per 6 mesi nel 2016 (10 presenze, 1 gol), Sylla è arrivato a Siena nell’estate 2022 ma se ne è andato dopo 10 giorni per problemi legati al tesseramento. Mora e Frediani hanno militato nell’Alessandria nel campionato 20202021, quello della promozione in serie B: per il difensore 18 presenze e 2 gol, per il compagno 8 gettoni. Per Mora è arrivata la conferma anche per l’anno successivo, ma poi l’Atalanta lo ha girato in prestito alla Robur (2 presenze in Piemonte). Orlando ha vestito grigio l’anno scorso (11 presenze, 1 gol).