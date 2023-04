Punita l’Imolese Tolti quattro punti e retrocessione

E anche per l’Imolese, ieri, è arrivato il temuto verdetto: dopo il deferimento da parte della procura federale (che aveva chiesto 6 punti di penalizzazione), il Tfn ha inflitto al club rossoblù 4 lunghezze di penalità con conseguente retrocessione in serie D, dato il gap superiore a 8 punti sul quintultimo posto occupato dalla Vis Pesaro (quindi salva). Dopo la notifica della pena, l’Imolese ha comunicato di essersi già attivata per produrre reclamo in via immediata, chiedendo la sospensione della sanzione irrogata e il blocco dei play-out nell’ottica ultima di non vedere leso il proprio diritto di difesa. La Lega Pro, però, ieri, ha confermato date e orari degli spareggi- salvezza: per quanto riguarda il girone B San Donato Tavarnelle e Alessandria si affronteranno alle 17,30 sia nella gara di andata (sabato 6 maggio) che in quella di ritorno (sabato 13 maggio). Il comunicato della Figc. "Il Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare… rigetta la richiesta di sospensione del procedimento e irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del signor Stefano Frassetto, 4 mesi e 15 giorni di inibizione; nei confronti della società Imolese, 4 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e 6000 euro di ammenda".