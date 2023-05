Prossima settimana senza nessuna gara a causa dell’U19

In caso di successo questa sera a Ponte Buggianese la Stosa sarebbe qualificata per la finalissima promozione che come da calendario iniziale prenderebbe il via nel week end del 2021 maggio (al 99% sabato 20 visto che il 21 ci sarà l’estrazione delle contrade). Se invece la squadra senese dovesse perdere oggi, la serie sarebbe sospesa per una settimana per far spazio alle finali nazionali under 19 eccellenza di Agropoli dove è impegnata la Virtus di coach Braccagni (8-14 maggio) con Costantini e Berardi. Eventuale gara 4 ci sarebbe in quel caso il 18 maggio sempre in trasferta (eventuale gara 5 il 20 a Siena) e l’inizio della finale subirebbe ovviamente uno slittamento. Anche Quarrata domani ha il primo match point casalingo per chiudere la serie (2-0 contro Agliana), mentre dall’altro lato del tabellone Gara 3 a Lucca tra i locali e la Amen (2-0 per gli aretini) in quella che fino a questo momento è la serie più equilibrata.