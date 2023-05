Promozione in A Alla festa del 27 presente Fortin

Ci sarà anche l’ex portiere bianconero Marco Fortin alla festa organizzata dai Fedelissimi il 27 maggio per celebrare il ventennale della prima promozione del Siena in Serie A.

"È stato sicuramente l’anno più bello della mia carriera – ha ricordato al Fol –. È stato una specie di miracolo, una lucida follia. Eravamo un gruppo molto unito. Avrò sempre questo ricordo indelebile. È stata la mia annata migliore sia a livello personale che di squadra. Facendo un paragone con l’attualità quella squadra è paragonabile, in Serie B, forse al Frosinone. Quest’anno non era sicuramente tra le favorite perché c’erano realtà molto più strutturate e abituate a giocare la Serie A. In Serie C, invece, la FeralpiSalò, che ha fatto un autentico miracolo".

"Alla festa verrò, quando Siena chiama rispondo sempre presente" ha chiuso Fortin.