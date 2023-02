Primavera, recupero il 22 febbraio

La gara del campionato Primavera tra Siena e Monterosi (quinta giornata di ritorno), in programma sabato scorso e poi rinviata per il terremoto, verrà recuperata mercoledì 22 febbraio. La partita si giocherà al Bertoni alle 14,30. E a proposito di terremoto è stato un fine settimana anomalo anche per le formazioni femminili del Siena. Se le Under 17 e le Under 15 15 godevano dello stop dei campionati, la prima squadra e i Primi Calci sono state costrette a fermarsi. Le due formazioni sarebbero dovute scendere in campo a San Miniato ma le partite sono state rinviate a causa dello sciame sismico che ha colpito la città. Soltanto le Under hanno giocato, in trasferta contro la Virtus Biancoazzurra maschile. Nonostante la rosa decimata dall’influenza la squadra di mister Pepi si è confrontata senza timori. Partita dopo partita le ragazze stanno dimostrando di assimilare gli insegnamenti del tecnico, assottigliando sempre di più il gap tecnico con le formazioni di pari età. Sempre più vicino l’impegno della Danone Cup.