Primavera, mercoledì sfida al Monterosi L’Under 15 gioca oggi con il Montevarchi

Turno di riposo per la Primavera nel week-end delle giovanili del Siena. La squadra di mister Negro (nella foto) tornerà in campo mercoledì prossimo, alle 14,30, per il recupero della sfida casalinga con il Monterosi, rinviata a causa del terremoto. L’Under 15 anticiperà a oggi la sfida contro il Montevarchi. Si tratta di una partita ostica per i Giovanissimi di mister Voria che viaggiano, in seconda posizione, all’inseguimento della capolista Entella. Servirà da parte loro la massima concentrazione, non dovranno lasciare niente al caso per conquistare i tre punti. Il fischio d’inizio sarà al Bertoni alle 16,30. Doppio impegno, sempre all’Acquacalda, nella giornata di domani. La mattina, alle 11,45 scenderanno in campo gli Under 14 di mister Morello che ospiteranno i pari età dell’Olbia. E’ l’ultima partita di campionato, per i giovani bianconeri che hanno la possibilità di incrementare il proprio bottino e portarsi a 17 punti. Domani pomeriggio, invece, con calcio di inizio alle 16, gli Under 17 giocheranno contro il Montevarchi; un match alla portata della squadra di mister Guberti, intenzionata a tornare alla vittoria dopo l’ottimo pareggio di una settimana fa contro il Pontedera secondo della classe. I tre punti sono fondamentali, per la Robur, per risalire la classifica e puntare a un piazzamento play off.