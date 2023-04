Primavera attesa dalla Recanatese In palio i play-off

La Primavera bianconera si giocherà questo pomeriggio l’accesso ai play off. I ragazzi di mister Negro saranno impegnati alle 15 nello scontro diretto sul campo della Recanatese: per poter accedere alla griglia-spareggi hanno una sola possibilità, vincere. Di fondamentale importanza sarà anche la partita che l’Under 15 giocherà domani mattina alle 11, in trasferta, contro la Carrarese: i giovani di Voria sono attualmente primi in classifica in coabitazione con l’Entella che pesterà l’erba del Bertoni la prossima settimana. Nelle prossime due sfide c’è in palio in campionato. Anche l’Under 17 di Guberti giocherà domani a Carrara (fischio di inizio alle 13.30): il match è alla portata della Robur che va a caccia della sesta vittoria stagionale per un discreto piazzamento finale. Gli Under 14 di mister Morello, infine, giocheranno, sempre nella giornata di domani, ma alle 10,30 in casa dell’Olbia per la seconda fase del campionato. Fino a questo momento i piccoli bianconeri hanno proposto un ottimo calcio e sono stati protagonisti di tre vittorie di autorità, importanti anche per il loro processo di crescita.