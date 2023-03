Primavera al Bertoni contro l’Ancona U15 e 17 a Lucca

Week-end particolarmente denso di impegni per il settore giovanile della Robur che vedrà scendere in campo tutte le formazioni professionistiche bianconere. Questo pomeriggio, con inizio alle 14,30, la Primavera di mister Paolo Negro affronterà al Bertoni dell’Acquacalda l’ostico Ancona. La gara mette in palio, ancora una volta, punti pesantissimi in chiave play off. Torneranno a giocare anche l’Under 17 e l’Under 15: nella giornata di domani entrambe le formazioni saranno di scena a Lucca. Inizieranno alle 11 i ragazzi di mister Voria in piena corsa per la vetta della classifica, all’inseguimento dell’Entella, avanti due lunghezze; gli Allievi di mister Guberti saranno invece impegnati nel pomeriggio, alle 15, in un confronto atteso e di alta qualità. All’opera, in questo fine settimana, anche gli Under 14 di mister Morello che scenderanno in campo a Lucca per la Fase 2 del campionato; un minitorneo che vedrà la Robur sfidare i padroni di casa con fischio d’inizio alle 11,30. Il prossimo impegno, per i giovani bianconeri, è fissato per domenica 19, al Bertoni, contro il Montevarchi.