Prima squadra ko a Monte San Savino Pari per le Under 17

Fine settimana a pieno regime per le formazioni femminili del Siena. La prima squadra è uscita sconfitta dalla trasferta di Monte San Savino: le arancioblu hanno sempre tenuto il pallino del gioco, l’unica occasione delle bianconere nel primo tempo: Di Laura, servita al bacio da Calosi, non è riuscita a concretizzare davanti al portiere. La gara è finita 5-0, con le padrone di casa. Pareggio casalingo, invece, per le Under 17 contro il Pistoia (1-1). Un punto stretto alle bianconere, grintose, determinate, ma poco ciniche sotto porta; ottimo l’esordio di Greta Maria Carli, in forza nell’Under 15. E a proposito di Under 15, anche le giovani senesi, a Rigano hanno fatto 1-1: di Luschi, nei minuti finali, la rete del pari. Le Under 12 hanno affrontato i ragazzi del Meroni, che hanno avuto la meglio; le piccole bianconere, però, stanno crescendo, dando sempre più filo da torcere alle formazioni pari età maschili. Atteso con entusiasmo l’esordio nella Danone Cup.