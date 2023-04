Porta Romana chiude la gara in un’ora Chiantigiana condannata a retrocedere

CHIANTIGIANA

PORTA ROMANA

CHIANTIGIANA: Pupilli, Berardi, Focardi, Kameni, Verdiani, Ciolli, Da Frassini (67’ Batoni), Ceccatelli (58’ Barontini), Cioni (70’ Pacciani). Cappelli, Diurno (62’ Kebbeh). All: Ceccatelli.

PORTA ROMANA: Lombardini, Pinzauti (86’ Cateni), Bizzeti, Corsi (79’ Imparato), Manetti, Diabate (73’ Castiglione), Di Vito, Mazzanti, Rachidi, Caschetto (43’ Vanni), Gonzales. Allenatore: Carobbi.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Marcatori: 24’ Caschetto, 38’ Gonzales, 60’ Corsi.

Note: ammonito al 29’ Verdiani.

GAIOLE IN CHIANTI - Il Porta Romana realizza il tris e accede ai playout per tentare la conferma in Eccellenza. Deve invece lasciare la categoria la Chiantigiana, al termine di una stagione tribolata che ha visto il collettivo in ambasce fino dalle battute iniziali per poi riprendere a fare punti e ad acquisire speranze anche per un’eventuale salvezza agli spareggi. Il gruppo anche ieri, nonostante la buona volontà da opporre a un quadro generale complicato pure dalle assenze di più titolari, non è riuscito a riemergere. Caschetto ha sbloccato il punteggio e Gonzales ha raddoppiato quasi a ruota. Nella ripresa ha provveduto Corsi a triplicare, scrivendo la parola fine sulla sfida.