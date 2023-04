Ponte-Poliziana è il match clou Torrita in passerella

Ponte d’Arbia-Poliziana è il clou tra le partite in programma oggi nel girone F di prima categoria, perché riguarda l’intrigatissima zona play-off ma anche la zona play-out della classifica. Tutta da vedere! L’altro match, Torrita-Olmoponte, è l’ennesima passerella trionfale dei biancoazzurri, che hanno già centrato il passaggio in Promozione da settimane e settimane… Altre tre gare si giocheranno invece lunedì, e sono Amiata-Olimpic Sarteano (con gli amaranto che puntano ai play-off), Pianella-Fontebelverde (i biancoazzurri cercano punti salvezza) e Atletico Piazze-Chiusi (e qui siamo al "si salvi chi può!"). Nel girone C le tre squadre senesi giocano tutte oggi. Si disputano quindi Casolese-Fonteblanda, Gracciano-Castelnuovo Val di Cecina e San Vincenzo-San Miniato. Le nostre rappresentanti sono favorite in tutte tre le gare. Se al San Miniato riuscisse il colpo in trasferta, in teoria potremmo anche averle tutte ai play-off… L’importante è provarci fino alla fine!

Giu.Ste.