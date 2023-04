Ponte d’Arbia vicino al grande obiettivo Speranze per tre

Penultima giornata del girone F del campionato di prima categoria ed alle spalle del super Torrita (domani va a Chiusi) la situazione è tutt’altro che definita: se per un verso il Ponte d’Arbia è vicinissimo al traguardo dei play-off (ma a Sarteano non sarà una trasferta facile), d’altra parte Cortona, Amiata e Fontebelverde sono in lizza a pari punti per l’unico posto ancora disponibile. Va meglio al Cortona, che riceve un Tegoleto senza stimoli di classifica, mentre amaranto e biancoverdi se la devono vedere con due squadre pericolanti (l’Amiata va in casa dell’Arezzo F.A. e la Fonte ospita l’Atletico Piazze). Poliziana e Pianella sono in piena lotta per la salvezza e dovranno affrontare le due vicecapoliste: a Montepulciano arriva il Viciomaggio ed il Pianella va in casa della Valdichiana. Nel girone C la Casolese (a Castelnuovo Val di Cecina) ed il Gracciano (in casa della capolista Belvedere) sono già nei play-off. Il San Miniato a Fonteblanda cerca il punto salvezza.