Ponte d’Arbia in finale. Il San Miniato saluta Giacopelli

Risultati in chiaro scuro per le squadre senesi nello scorso fine settimana. Il colpaccio è riuscito al Ponte d’Arbia, che, nella semifinale play-off del girone F del campionato di Prima categoria, ha ottenuto una straordinaria vittoria (1-0) in casa del Viciomaggio. Un colpo di testa di Behari ad inizio gara ha fatto capire che l’impresa non era impossibile, e successivamente la compagine biancoazzurra ha saputo gestire la gara nel migliore dei modi. Il Ponte, in qualche frangente, ha sofferto gli attacchi degli aretini, ma non ha mai perso la testa ed anzi è riuscito a sfiorare il raddoppio in contropiede in più di un’occasione… Ora c’è la finale, ancora in trasferta, contro la Valdichiana. Non sarà facile, ma questi ragazzi ce la possono fare! Proprio in casa della Valdichiana ha perso la Fontebelverde (1-0), che, dopo un periodo di appannamento, sembrava in ripresa e proprio in extremis si era qualificata per i play-off. Come sempre in questi casi, le recriminazioni non mancano e gli episodi, nel calcio, sono sempre determinanti… Delusione, nei play-off del girone C, per il lanciatissimo Gracciano: in casa del Massa Valpiana ha dovuto cedere per 1-0. Resta la rimonta capolavoro sotto la guida di mister Marcello Lisci… La Casolese, in finale, giocherà con i grossetani. Intanto il San Miniato ha comunicato che il rapporto di collaborazione con il mister Riccardo Giacopelli (nella foto) e con il suo assistente Massimo Biagi si conclude qui. Equilibratissimi i due play-out del girone F, finiti in parità dopo i due supplementari: questo significa che il Pianella tira un grosso sospiro di sollievo e che Sarteano e Poliziana sono invece destinati alla seconda categoria. Sapranno farsi valere e tornare presto in prima!

Giuseppe Stefanachi