"Politica assente Tifosi sugli spalti per la Robur"

A poche ore dal fischio di inizio di Siena-Gubbio la Curva Lorenzo Guasparri ha lanciato un appello perché gli spalti del Franchi, stasera, vengano riempiti da tanti tifosi. "Politica, istituzioni e cittadinanza hanno ormai voltato le spalle alla Robur che si trova sempre più sola ed abbandonata a un destino che sembra già scritto – si legge nel comunicato della Clg –. A tenere dritta la barra del timone restano solo coloro che non hanno mai abbandonato le sorti della squadra, ovvero i tifosi. Dimostriamo che la Robur deve vivere! Stasera tutti al Rastrello!". Considerando l’aria di agitazione che si respira intorno al Siena in questo momento, la rabbia della piazza, la sua paura per quello che potrebbe accadere, è molto probabile che durante la partita venga esposto qualche striscione di protesta (già la scorsa settimana le principali vie d’accesso della città sono state tappezzate con la scritta ‘Montanari vattene’) e vengano portate avanti altre forme di dissenso nei confronti dell’attuale proprietà con cui la frattura è totale.