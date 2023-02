Poggibonsi, vittoria che vuole dire entusiasmo Calderini: "Ragazzi encomiabili". Gioia Bellini

di Paolo Bartalini

La doppia firma di Bellini (foto) – e anche il centro di Gistri per il 2-0 proprio a un passo dall’intervallo – nella domenica del 3-0 ottenuto da Poggibonsi terzo della classe a Civita Castellana. Un successo ritrovato dai giallorossi di mister Calderini, dopo i pareggi con Orvietana e Follonica Gavorrano. "Un verdetto meritato – spiega Bellini – su un campo ostico nel quale poche formazioni riescono a ottenere il massimo. Anche con assenze pesanti abbiamo imposto il nostro gioco, disputando una partita gagliarda. Personalmente non ero mai riuscito a segnare una doppietta in serie D e quindi sono assai contento. Il pallonetto del tris è stata una buona intuizione, anche se devo ringraziare Regoli per il tocco di testa che mi ha messo in condizione di prendere il tempo alla difesa e di realizzare. In attacco c’è concorrenza, quindi è normale che spesso mi trovi a partire dietro a Regoli e Riccobono. Sia quando gioco dall’inizio, sia quando entro a incontro in corso. cerco comunque di impegnarmi a beneficio del team per non nutrire rimpianti".

Bellini è entrato nell’occasione tra le note di cronaca del match anche per uno scontro di gioco: "Voglio scusarmi con Gasperini, capitano della Flaminia. Sono rammaricato per avergli causato una copiosa fuoriuscita di sangue alla testa a seguito di un contrasto nel quale ho alzato la gamba per agganciare un pallone alto. So che è stato ricoverato in ospedale. Gli ho inviato un messaggio WhatsApp per augurargli una pronta guarigione".

Il tecnico Stefano Calderini elogia la prova del collettivo: "Il vantaggio immediato ci ha infuso coraggio - dice Calderini - aiutandoci a leggere correttamente la sfida. Prontezza sulle seconde palle e attenzione da parte della linea difensiva, hanno costituito la nostra forza. Il 2-0 arrivato allo scadere del primo tempo ha deciso le sorti dell’incontro. Inoltre, memore del calo di domenica scorsa, quando in vantaggio di due reti ci eravamo fatti rimontare, questa volta la squadra ha assunto un altro atteggiamento. Una vittoria che definirei di gruppo. Tutti i ragazzi sono stati encomiabili".