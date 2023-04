"Poggibonsi, togliamoci delle soddisfazioni"

Pietro Gistri, un jolly prezioso. Domenica allo Stefano Lotti con il Livorno il Poggibonsi dovrà fare i conti con due contemporanee assenze al centro della retroguardia, a causa dell’infortunio di Borri e del turno di squalifica di Bonechi. A far coppia con De Santis, sarà allora proprio Gistri? Un ritorno alla posizione di inizio campionato per il classe 2001 di Barberino Tavarnelle? "Per offrire un aiuto alla squadra farei di tutto - afferma Gistri, rientrato domenica scorsa fra i titolari, a centrocampo, dopo un infortunio, nel match di segno positivo dei Leoni a Ostia Lido - e così se il mister mi sceglierà come componente del pacchetto arretrato, cercherò di fornire il mio apporto alla causa".

Tornando all’incontro con l’Ostia Mare?

"Sono tornato nell’undici di partenza e questo mio recupero è coinciso con una affermazione. Sono felice da tale profilo e spero di continuare a offrire il mio contributo sempre con abnegazione e spirito di sacrificio. Con l’Ostia Mare abbiamo ottenuto il massimo esprimendoci al meglio soprattutto sul piano del carattere, in un ambiente ostico e di fronte a un collettivo alla ricerca urgente di punti per la salvezza. Siamo stati bravi a non lasciarci sottomettere dai locali. Anzi, tutto considerato siamo stati noi a esercitare la nostra supremazia".

Un Poggibonsi formato trasferta, abile a espugnare terreni difficili, mentre nelle gare casalinghe i tre punti mancano da un po’, da tre mesi per l’esattezza. C’è un motivo preciso?

"Direi di no. Non individuerei una ragione particolare. Certo, in alcuni casi la buona sorte non è stata del tutto dalla nostra parte".

Ora Poggibonsi-Livorno...

"Una partita di cartello, che sarà caratterizzata, immagino, da una notevole partecipazione sugli spalti. A noi il compito, in questo finale di regular season, di mantenere la posizione in ottica play-off. All’andata con gli amaranto gli esiti non furono favorevoli. Eravamo riusciti a pareggiare e poi, nonostante l’inferiorità numerica, arrivammo quasi a capovolgere il verdetto avverso. Fino a conoscere, però, la beffa finale con quel 2-1 dei padroni di casa allo scadere. I mezzi per conseguire risultati li abbiamo, anche in questo genere di match. Se mettiamo in campo la determinazione che abbiamo dimostrato, come appunto domenica scorsa con l’Ostia Mare – conclude Pietro Gistri – possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Paolo Bartalini