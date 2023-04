Poggibonsi, test con la selezione degli Juniores

Poggibonsi ospita il raduno della rappresentativa Juniores del girone E, formazione sperimentale della Lega nazionale dilettanti allestita in previsione del prossimo torneo Juniores Cuo 2023 in programma a maggio. Oggi alle 15 allo stadio Stefano Lotti è in calendario l’incontro amichevole fra la selezione di categoria affidata alla cura del tecnico Venturini e la prima squadra del Poggibonsi di mister Calderini. Tra i convocati in rappresentativa, anche alcuni Leoni baby. Per il Poggibonsi un test di avvicinamento al confronto del campionato di serie D fissato per il 16 aprile, domenica, in trasferta con l’Ostia Mare. Il match post pasquale sarà disputato regolarmente con il fischio d’avvio alle 15 ma si tratta di una partita a porte chiuse, "persistendo l’inagibilità per il pubblico spettacolo delle tribune" dell’impianto di gioco Anco Marzio, a Ostia Lido. L’allenatore Stefano Calderini valuterà quindi la situazione degli effettivi all’interno del gruppo, in attesa delle scelte da compiere in merito allo schieramento da opporre a una compagine affamata di punti in ottica salvezza. Poggibonsi dal canto suo deciso a proseguire il percorso playoff, in una fase determinante del cammino stagionale.

Paolo Bartalini