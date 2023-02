Poggibonsi-Sangiovannese, torna una classica Calderini avverte: "Incontro con tante insidie"

di Paolo Bartalini

Aria di sfida classica allo Stefano Lotti, considerati i numerosi precedenti in più categorie tra il Poggibonsi e la Sangiovannese. Diversi anche gli ex nei due organici, senza contare naturalmente il clima di gemellaggio tra le tifoserie a caratterizzare la domenica. Il fischio d’inizio è posticipato di trenta minuti (si gioca alle 15) rispetto all’orario in vigore in seguito all’accordo tra i club, in uno stadio nel quale gli sportivi un po’ meno giovani dedicheranno un pensiero anche a Bruna Ferri Tirinnanzi, a lungo frequentatrice della tribuna, scomparsa pochi giorni fa. Stefano Calderini, tecnico dei Leoni, ritrova nel gruppo sia Borri al centro della difesa che capitan Camilli in mediana: entrambi hanno scontato un turno di stop di carattere disciplinare e si apprestano a riprendere il proprio posto, in un team che però è ancora privo di Mazzolli e Rocchetti, oltre che di Guidarelli, Marafioti, che in settimana dovrebbe rientrare dopo un problema muscolare, e Motti. "Un incontro dalle tante insidie - rileva Calderini (nella foto) - perché il modo di esprimersi sul campo della Sangiovannese, squadra in salute, può metterci in difficoltà. Gestire al meglio la gara è l’obiettivo, in un campionato in cui niente è scontato e per questo è fondamentale per ogni collettivo viaggiare a mille". Sarà parte integrante, questo pomeriggio, anche il classe 2004 Grassini, componente della retroguardia degli juniores nazionali di mister Signorini, tornati ieri al successo, 2-1, in trasferta con il Città di Castello. Nell’ambiente giallorosso si registra intanto la nuova convocazione in rappresentativa per Gianni Barbera. Da domani, e sino a mercoledì, sarà a disposizione di Giuliano Giannichedda per il raduno della selezione della serie D a Fiano Romano. Direzione affidata a Luca Selvatici di Rovigo. Assistenti, Tommaso Tagliafierro di Caserta e Luca Granata di Viterbo.

Poggibonsi: Pacini, Di Paola, Bigozzi, Chiti, Bonechi, Borri, Gistri, Camilli, Bellini, Regoli, Riccobono.