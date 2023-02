Poggibonsi nella tana del GhiviBorgo Casprini: "I ragazzi sanno cosa fare"

Ospite del GhiviBorgo, il Poggibonsi, nel giorno in cui i colori giallorossi ricordano Uliano Vettori, scomparso ieri all’età del 86 anni e protagonista di più epoche e in diversi ruoli fin dai primi anni Cinquanta. Leoni in campo questo pomeriggio sul rettangolo del club della provincia di Lucca, per cercare di rispondere alle avversità successive alla sconfitta interna con la Sangiovannese, che oltre alla fine della serie utile del girone di ritorno ha portato anche provvedimenti pesanti a carico di Chiti, squalificato per ben cinque turni, e di mister Calderini, al quale sono stati inflitti due turni di stop. A guidare il collettivo dalla panchina sarà il suo vice, Giovanni Casprini (nella foto): "I ragazzi hanno capito ciò che si è verificato domenica scorsa – osserva Casprini – e sono pronti a farne tesoro. È quanto ho ravvisato in settimana, durante la preparazione a una sfida che si annuncia non semplice, di fronte a un team di casa capace di distinguersi per il buon rendimento e per il proprio gioco improntato sulla propensione offensiva". Ieri mattina il Poggibonsi ha partecipato alla rifinitura sul campo di Certaldo. Superficie in sintetico, dunque, per la prova generale del gruppo chiamato a prendere confidenza con il campo del GhiviBorgo di mister Maccarone. Rientra Marafioti per il Poggibonsi, almeno tra gli elementi a disposizione nella rosa. Poi le defezioni purtroppo note da qualche settimana a questa parte, da Mazzolli a Rocchetti. Fra i convocati il baby Ghini, degli juniores nazionali di Alessandro Signorini, che hanno conquistato ieri pomeriggio la vittoria di prestigio con la capolista Arezzo. Un 3-1 che fa il paio con il successo esterno del sabato precedente a Città di Castello, per un Poggibonsi baby che sale a quota 39 nella classifica del girone F del proprio torneo. Questo pomeriggio alle 14,30 dirigerà l’incontro Valerio Bocchini della sezione di Roma 1. Assistenti, Riccardo Liotta di San Donà di Piave e Leo Posteraro di Verona.

Poggibonsi: Pacini, Di Paola Tognetti, Barbera, Bonechi, Borri, Gistri, Camilli, Bellini, Regoli, Riccobono.

Paolo Bartalini