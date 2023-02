Poggibonsi, l’ex di turno Regoli fiuta il pericolo "La Sangiovannese sa come crearci difficoltà"

Il miglior realizzatore del Poggibonsi sarà anche uno degli illustri ex dell’incontro di domenica (fischio d’avvio posticipato alle 15, d’intesa fra le società) al Lotti tra giallorossi e Sangiovannese. Vieri Regoli (foto) prova a prendere in esame i contenuti della sfida: "Con i prossimi rivali, sono sempre confronti assai tirati. La Sangiovannese è una formazione capace di metterci in difficoltà e sarà così anche in tale occasione. Si tratterà di interpretare al meglio la gara".

Cosa teme degli ospiti?

"E’ una compagine organizzata, guidata da un allenatore importante, Aldo Firicano, e in più dovremo stare attenti perché la Sangiovannese, al di là di qualche assenza, possiede degli elementi di qualità nel reparto offensivo. Senza contare l’abilità di un portiere, Cipriani, che tra l’altro è un amico e si distingue per la capacità di leggere nella giusta maniera ogni situazione. Mi auguro una significativa risposta da parte del pubblico, considerato pure il gemellaggio fra le tifoserie. Nella scorsa stagione, quella sfida in notturna regalò emozioni a non finire ed è il dato principale da tenere in mente, al di là della soddisfazione personale della firma decisiva in un match per noi assai rilevante nella corsa al primato".

Regoli si è sbloccato in fretta e adesso è a quota tredici centri...

"Nel 2021-2022 avevo conosciuto un poco fortunato impatto, mentre quest’anno ho acquisito fiducia in zona gol già dall’inizio, contribuendo ad accrescere la quantità di reti di un Poggibonsi al vertice nella classifica delle segnature all’interno del girone E della serie D. Qualcosa è cambiato anche a livello di strategie, in sede di preparazione dell’annata agonistica con il mister: lo spiegano le cifre. E in più sono contento dei riscontri di Civita Castellana: anche senza il mio nome, o quello di Riccobono, sul tabellino dei marcatori, abbiamo siglato un tris. La mia particolare esultanza? Ha avuto origine per scherzo, da una scommessa proprio con Riccobono e con un paio di amici".

L’ambiente Poggibonsi? "Il gruppo che si è creato, con i ragazzi, il mister è lo staff, ha un qualcosa di speciale. In un clima così è naturale esprimersi in un certo modo, a giudicare dal rendimento".

Campionato aperto? "Due club ci precedono in graduatoria. Proveremo a dire le nostra".

Paolo Bartalini