Poggibonsi: Galbiati ha finito il corso per diventare ds

In previsione della gara con il Terranuova Traiana (domani alle 14,30 allo stadio Stefano Lotti) è in programma oggi la rifinitura per il Poggibonsi, che in queste ore guarda anche a un nuovo risultato per uno dei suoi addetti ai lavori. Jacopo Galbiati (nella foto) ha infatti completato con profitto il corso da Direttore Sportivo, presentando, a conclusione di due mesi di lezioni al Centro Tecnico Federale di Coverciano, la tesi dal titolo "Il fenomeno delle sponsorizzazioni nelle società calcistiche". Un lavoro tratto anche dall’esperienza diretta maturata (dopo la conclusione a 39 anni del percorso sul campo di gioco) alla scrivania del sodalizio giallorosso. Arriva dunque per Galbiati l’abilitazione al ruolo di ds. Domani, prima del fischio d’avvio, un minuto di raccoglimento in onore di Uliano Vettori. I capitani delle due formazioni sistemeranno mazzi di fiori al cippo in memoria di Stefano Lotti. Poggibonsi ancora privo di Rocchetti - stop di due mesi per infortunio - e del giovane portiere Bruni. Paolo Bartalini