Poggibonsi, esame Seravezza Pozzi. Il via è alle 17,30

Una delle rivali più in forma sul cammino del Poggibonsi. L’anticipo odierno dei Leoni (ore 17,30, stadio Stefano Lotti) è di fronte al Seravezza Pozzi di Christian Amoroso che si annuncia con le caratteristiche della compagine da trasferta, capace com’è, cifre alla mano, di mostrarsi più abile nel raccogliere punti in campo avverso che non in casa. Connotati speciali, dunque, per il team ospite di questo pomeriggio, attualmente più vicino all’area playoff che ai playout. Aspetti dai quali dovrà guardarsi un Poggibonsi tornato a sorridere grazie al 2-1 ottenuto a Città di Castello, ma nello stesso momento chiamato a recuperare la giusta stabilità nel proprio cammino che vuole essere da zona podio. "Proviamo a ripartire dal secondo tempo di tre giorni or sono in Umbria - ha detto mister Calderini, prima della seduta di rifinitura - una frazione nella quale abbiamo mostrato una migliore predisposizione a livello mentale con l’intento di capovolgere la situazione avversa. E il risultato pieno è poi maturato a nostro favore. Adesso concentriamoci su questo ostacolo, rappresentato da un Seravezza Pozzi che possiede buone potenzialità soprattutto negli incontri fuori casa". Riguardo alla disponibilità di effettivi, non sono da rilevare variazioni rispetto al match di Città di Castello. Un Poggibonsi ancora a ranghi incompleti, deciso però a ovviare con determinazione ai problemi dovuti alle defezioni del periodo che interessano in pratica ogni settore dello scacchiere. La direzione di gara è affidata a Carlo Virgilio di Agrigento. Assistenti, Christian Giannetti di Firenze e Roberto Palermo di Pisa.

Poggibonsi: Pacini, Tognetti, Di Paola, Barbera, De Santis, Borri, Muscas, Camilli, Bellini, Regoli, Riccobono.

Paolo Bartalini