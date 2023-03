Poggibonsi: è iniziata la lunga sosta Camilli: "Vorrei arrivare a 4-5 gol"

di Paolo Bartalini

Il capitano sa essere decisivo per la causa dei giallorossi. Nell’anticipo infrasettimanale con il Seravezza Pozzi, terminato 1-1, Saverio Camilli ha messo a segno con un tiro di esterno dalla distanza la rete del pareggio, permettendo ai Leoni di colmare il passivo del primo tempo di fronte al team versiliese.

"All’inizio del match abbiamo un po’ sofferto, specie sulle due corsie, l’intraprendenza degli ospiti – osserva il centrocampista del Poggibonsi – mentre nella ripresa, come era avvenuto del resto anche in occasione della gara a Città di Castello, siamo riusciti a emergere, arrivando, tutto sommato, a raggiungere un buon livello in fatto di prestazione complessiva".

Un punto da accogliere in che modo, in sede di consuntivo dei novanta minuti?

"E’ un altro passo, unito al 2-1 ottenuto sul campo dei tifernati, che ci consente di riprendere il cammino dopo una fase non propizia a giudicare dai risultati avversi nelle gare di campionato tra il 19 febbraio e il 5 marzo. Siamo entrati sul rettangolo forse un po’ timorosi, evento che si sta ripetendo. Cercheremo di comprendere i motivi di questo trend e di migliorare da tale profilo".

Un periodo più lungo di pausa agonistica per il Poggibonsi, senza incontri ufficiali sino a domenica 2 aprile, data della sfida in trasferta con il Montespaccato...

"Proveremo a utilizzare questa parentesi anche per il recupero di pedine che si sono dovute confrontare nel tempo con qualche traversia fisica. Da varie settimane a questa parte, a conti fatti, siamo in pratica quasi sempre gli stessi a giocare, proprio per ragioni di quantità di effettivi a disposizione del mister. Normale, dunque, un po’ di stanchezza".

Non può mancare ad opera di Camilli un cenno sulle sequenze che hanno portato al gol.

"Mi è capitata quella palla al 53’ e ho pensato immediatamente a calciare in porta. È andata bene. Non sono poi così abituato a realizzare".

Ma il capitano, si sa, non tradisce…

"Mi trovo a quota tre nella serie D 2022-2023 e adesso spero di arrivare a quattro-cinque, da qui all’epilogo dell’annata".