"Poggibonsi, disponibilità e tanto carattere"

di Paolo Bartalini

Uno splendido rendimento per gli juniores nazionali del Poggibonsi. È mancato soltanto il coronamento dell’ingresso nei playoff: la classifica indica per i giallorossi il quinto posto ex aequo con il Prato, che però si qualifica in virtù degli scontri diretti a favore. Una ferrea regola esclude dalla post season i Leoni, consapevoli comunque di aver compiuto da agosto in avanti un ottimo percorso di crescita. Parola di Alessandro Signorini, dall’estate 2021 alla guida del team Under 19 di viale Marconi.

"Dopo un primo anno di rodaggio - spiega Signorini - il responsabile della juniores Roberto Iasparrone ha composto un organico, a zero budget, con il contributo di atleti della zona e della provincia uniti ai confermati dello scorso torneo. Un collettivo che ha dimostrato dedizione alla causa e totale disponibilità nei confronti del sottoscritto e degli addetti dello staff tecnico: il vice allenatore Roberto Francini, il preparatore atletico Riccardo Agnorelli, il preparatore dei portieri Andrea Tanzini, oltre al dottor Roberto Spannocchi e ai dirigenti accompagnatori Massimo Ghini e Claudio Bonechi". La classifica conclusiva indica una ragguardevole quota 56 per il Poggibonsi...

"Un livello che in altri gironi juniores avrebbe consentito di raggiungere obiettivi di pregio. Non avevamo preventivato chissà quali traguardi, però, cammin facendo, abbiamo pensato di poter arrivare tra le prime cinque anche nel raggruppamento più difficile in ambito nazionale, composto da club dai trascorsi professionistici rilevanti, Arezzo, Livorno, Pistoiese, lo stesso Prato. I ragazzi hanno offerto il massimo: si guardi per esempio al finale in crescendo, alla serie utile di nove partite - sette vittorie, due pareggi - con il top rappresentato dal successo esterno con la Pistoiese capolista". Risultati pieni, centrati spesso negli ultimi istanti di gara...

"Segno di una forza caratteriale che non ha mai fatto difetto alla mia squadra, che anzi ha sempre onorato la maglia e che ha denotato progressi significativi nella mentalità, dati che compensano il rammarico per la mancata qualificazione ai play-off. Ed è questo della crescita, l’aspetto principale del quale la società sarà soddisfatta. Perché una juniores è chiamata a introdurre i giovani verso la formazione maggiore".

Altri temi da tenere in considerazione in sede di consuntivo? "Due miei giocatori, Iasparrone e Corcione, si sono distinti in qualità di titolari stabili nella rappresentativa".