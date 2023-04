Poggibonsi: difesa inedita con il Tau Gioca la coppia centrale Gistri-Bonechi

di Paolo Bartalini

Si profila la composizione di un tandem centrale difensivo inedito, o quasi, per il Poggibonsi in vista del confronto esterno con il Tau calcio Altopascio. Sarà formato da Gistri e Bonechi. Il giudice sportivo ha infatti fermato per un turno Alessandro De Santis, arrivato a cinque cartellini gialli in occasione della gara vittoriosa dei giallorossi con il Livorno. Nel pacchetto di retroguardia, privo già di Borri per infortunio, rientrerà Bonechi e così sarà proprio ques’ultimo a fare coppia nel settore con Gistri, arretrato dalla mediana da mister Calderini per ovviare alla necessità del momento e ora pronto a riproporsi nelle mansioni per lui non del tutto usuali e comunque in precedenza sperimentate. De Santis stava offrendo un validissimo apporto alla causa, però l’ammonizione conosciuta nel corso della sfida con gli amaranto hanno determinato questo stop, senza dunque la possibilità di partecipare al prossimo viaggio dei Leoni ad Altopascio.

A tale proposito la società di viale Marconi informa i sostenitori che i biglietti per assistere a Tau Calcio Altopascio-Poggibonsi, partita in programma domenica 30 aprile alle 15 allo stadio comunale di Altopascio, in via Fratelli Rosselli, saranno in vendita il giorno dell’incontro presso i botteghini dell’impianto ospitante. Il tagliando della Tribuna Coperta avrà un costo di 10 euro. Ingresso gratuito per ragazzi e ragazze Under 14. "Si raccomandano i tifosi giallorossi – è spiegato – di occupare il lato destro del settore ospiti dello stadio di Altopascio, nella zona adiacente al bar". Gli allenamenti frattanto proseguono allo Stefano Lotti per i Leoni, chiamati ad affrontare l’ultimo match fuori casa della stagione regolare. Sul versante disciplinare il difensore Andrea Morosi ha ricevuto l’ammonizione con diffida, essendo arrivato alla quarta sanzione stagionale. Nell’elenco dei giocatori diffidati del Poggibonsi figurano adesso Barbera, Bellini, Borri e Morosi. In diffida anche il tecnico Stefano Calderini, impegnato in questi giorni nel dirigere la preparazione insieme con gli altri componenti dello staff, in previsione di quelle che saranno poi le decisioni da prendere in materia di schieramento titolare da opporre alla compagine del Tau.