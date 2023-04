Poggibonsi da trasferta. Al Lotti fa più fatica L’ultimo acuto il 22 gennaio contro il Trestina

di Paolo Bartalini

Se in trasferta il Poggibonsi si segnala per certe imprese anche su rettangoli ostici (Il 2-1 a Città di Castello, il 4-2 col Montespaccato), davanti al pubblico amico è da rilevare in questo girone di ritorno è da rilevare una astinenza di successi. In casa l’ultima affermazione dei Leoni risale al 22 gennaio, nella gara con il Trestina. Un successo che aveva fatto il paio in quella circostanza con l’affermazione della settimana precedente dei giallorossi, sempre allo Stefano Lotti, con la Pianese. Una duplice vittoria, dunque, evento di solito non automatico – e quindi ancora più prezioso - da annotare nella statistica collegata al calcio. Da allora però i Leoni non sono più riusciti a ottenere il massimo nelle partite disputate in viale Marconi. Non ha fatto eccezione la gara con i Mobilieri Ponsacco, un appuntamento nel quale il Poggibonsi non ha approfittato dei benefici della rete in apertura di De Santis per accrescere lo scarto e creare i presupposti per interrompere il digiuno nel proprio ambiente. "Non vorrei che diventasse un tabù, non ce ne sarebbe motivo perché il nostro campo è sempre stato una roccaforte e ci ha permesso nel tempo di ottenere tanti risultati di valore". Parole pronunciate in sala stampa dal tecnico Stefano Calderini, che in questo conto alla rovescia verso con l’epilogo guarda a possibili recuperi di pedine in un organico che però deve adesso rinunciare in retroguardia all’apporto di Borri. Neanche i tentativi di raddoppio nelle fasi conclusive hanno dato esito e così l’1-1 con i Mobilieri Ponsacco ha prodotto per l’immediato il passaggio dal terzo al quarto gradino del girone E di serie D per il collettivo di Stefano Calderini. Non più un ex aequo con il Follonica Gavorrano, ma un distacco adesso di due lunghezze dai metalliferi per un Poggibonsi che ancora, come ha rilevato lo stesso tecnico, non detiene la certezza di partecipare ai play-off riservati alle formazioni dalla seconda alla quinta piazza. Un percorso a cui è necessario prestare la massima attenzione, dato che il Poggibonsi è atteso da rivali comunque in lotta per un obiettivo, a cominciare dal viaggio a Ostia Lido del 16 aprile alla riapertura del torneo.

Altra prova convincente intanto per gli juniores nazionali del Poggibonsi, protagonisti ieri pomeriggio nella giornata numero 28 del girone F. La squadra allenata da Alessandro Signorini si è imposta col punteggio di 3-1 allo stadio Stefano Lotti nella sfida con un team da podio come lo Scandicci. il Poggibonsi sale dunque a quota 50 per effetto di questa ulteriore soddisfazione ottenuta sul campo di gioco dopo le recenti vittorie in rimonta colte nelle battute finali.